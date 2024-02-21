الفصائل الفلسطينية تقصف تجمعًا للاحتلال فى جباليا شمال غزة

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن أنها قصفت تجمعًا لآليات وجنود الاحتلال في جباليا شمال شرق قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت فصائل المقاومة، أنها قصفت تجمع الاحتلال بقذائف هاون من العيار الثقيل، محققة إصابات مباشرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن 3 جنود إسرائيليين قتلوا في شمال حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وهبطت مروحية إسرائيلية لإجلائهم.

وأوضحت الفصائل الفلسطينية أنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي في محور قتال شرقي قطاع غزة.