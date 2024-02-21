الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الفصائل الفلسطينية تقصف تجمعًا للاحتلال فى جباليا شمال غزة

الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن أنها قصفت تجمعًا لآليات وجنود الاحتلال في جباليا شمال شرق قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت فصائل المقاومة، أنها قصفت تجمع الاحتلال بقذائف هاون من العيار الثقيل، محققة إصابات مباشرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن 3 جنود إسرائيليين قتلوا في شمال حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وهبطت مروحية إسرائيلية لإجلائهم.

وأوضحت الفصائل الفلسطينية أنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي في محور قتال شرقي قطاع غزة.

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المقاومة الفلسطينية الاحتلال جباليا قطاع غزة القاهرة الإخبارية

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