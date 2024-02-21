الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أسامة السعيد: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" كانت مدروسة بعناية

ياسمين موسى
ياسمين موسى

قال د.أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، إن المرافعة المصرية التي قدمتها ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، ممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية كانت وافية ومدروسة بعناية، وحملت خطابًا سياسيًا ودبلوماسيًا في أعلى درجات النضج والاحتراف والمهنية.

وأضاف السعيد، اليوم، خلال مداخلة لبرنامج "ملف اليوم" المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن السياقات التي دارت حولها المرافعة وهي السياقات القانونية والتاريخية والإنسانية وأيضًا، سياقات الواقع الذي تحاول إسرائيل أن تفرضه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أن المرافعة استطاعت أن تحقق الهدف المرجو منها وهو تفنيد كل مزاعم الاحتلال فيما يتعلق بتبرير استمرار الاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية.

القاهرة الإخبارية ياسمين موسى محكمة العدل الدولية لمرافعة المصرية ملف اليوم إسرائيل الأراضي الفلسطينية

مواد متعلقة

طيران الاحتلال يشن غارة جوية على بلدة الخيام جنوبى لبنان

أوكرانيا تكشف حقيقة تلقى روسيا صواريخ باليستية من إيران

الفصائل الفلسطينية تقصف تجمعًا للاحتلال فى جباليا شمال غزة

الرويضى لـ"القاهرة الإخبارية": المرافعة المصرية تأتى فى إطار الدعم الدائم لفلسطين

عماد الدين حسين: مصر لم تتوان للحظة بتنديد العدوان على فلسطين

بريطانيا تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة لإسرائيل حال الهجوم على رفح

محلل سياسى: الفيتو الأمريكى يقوّض السلم والأمن الدوليين

ممثل روسيا أمام “العدل الدولية”: أحداث 7 أكتوبر لا تبرر معاقبة أكثر من مليونى فلسطينى

الأكثر قراءة

عاجل.. مسئول إسرائيلى: مؤشرات إيجابية على قرب تنفيذ صفقة رهائن جديدة

"الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

خريطة الفرص الاستثمارية.. وزير قطاع الأعمال: مصانع عملاقة للألومنيوم والأدوية وألبان الأطفال

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

كولر يجرى تغييرات على تشكيل الأهلى ويحذر من خطورة ميدياما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ومازال الإفك الصهيوني مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية