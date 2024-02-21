أسامة السعيد: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" كانت مدروسة بعناية

قال د.أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، إن المرافعة المصرية التي قدمتها ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، ممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية كانت وافية ومدروسة بعناية، وحملت خطابًا سياسيًا ودبلوماسيًا في أعلى درجات النضج والاحتراف والمهنية.

وأضاف السعيد، اليوم، خلال مداخلة لبرنامج "ملف اليوم" المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن السياقات التي دارت حولها المرافعة وهي السياقات القانونية والتاريخية والإنسانية وأيضًا، سياقات الواقع الذي تحاول إسرائيل أن تفرضه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أن المرافعة استطاعت أن تحقق الهدف المرجو منها وهو تفنيد كل مزاعم الاحتلال فيما يتعلق بتبرير استمرار الاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية.