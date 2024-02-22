الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ممثل العراق أمام "العدل الدولية": الاحتلال يعمل على تفريع القدس من سكانها الأصليين

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال ممثل الجمهورية العراقية أمام محكمة العدل الدولية، إنه يجب على إسرائيل الالتزام بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بناءً على اتفاقية الإبادة الجماعية في غزة، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بتطبيق الاتفاقيات الدولية على أساس اتفاقيات جنيف.

 يجب أن تتحرك المحكمة لوقف آلة القتل التي تمارسها إسرائيل

وأضاف ممثل العراق، اليوم الخميس، خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه  يجب أن تتحرك المحكمة لوقف آلة القتل التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تفريع مدينة القدس من سكانها الأصليين واستبدالهم بالمستوطنين.

وأوضح، أن العراق يؤمن بأن للمحكمة الاختصاص وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

القاهرة الإخبارية محكمة العدل الدولية الاحتلال إسرائيل جنيف مدينة القدس الأراضي الفلسطينية

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