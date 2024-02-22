"الأونروا": لا مكان آمنًا بغزة والأمراض متفشية والمجاعة تلوح فى الأفق

أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة، أنه لا مكان آمنًا في قطاع غزة، والأمراض متفشية، والمجاعة تلوح في الأفق، والمستشفيات تحولت إلى ساحات قتال، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح المفوض العام لأونروا أنه يؤيد قادة المنظمات الإنسانية في دعوتهم إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 29410 شهداء

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 29410 شهداء، و69465 جريحًا منذ 7 أكتوبر، وذلك خلال نبأ عاجل أوردته "القاهرة الإخبارية".

كما أعلنت الوزارة عن أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدًا و132 جريحًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.