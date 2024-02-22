الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الفصائل الفلسطينية تستهدف قوة إسرائيلية فى منزل غرب خان يونس

الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية

استهدفت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، قوة إسرائيلية في منزل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بقذيفة واشتبكت مع أفرادها وأوقعتهم بين قتيل وجريح، وفقًا لنبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

 

وأمس الأربعاء، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن أنها قصفت تجمعًا لآليات وجنود الاحتلال في جباليا شمال شرق قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت فصائل المقاومة، أنها قصفت تجمع الاحتلال بقذائف هاون من العيار الثقيل، محققة إصابات مباشرة.

خان يونس قطاع غزة المقاومة الفلسطينية القاهرة الإخبارية

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