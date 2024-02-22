الفصائل الفلسطينية تستهدف قوة إسرائيلية فى منزل غرب خان يونس

استهدفت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، قوة إسرائيلية في منزل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بقذيفة واشتبكت مع أفرادها وأوقعتهم بين قتيل وجريح، وفقًا لنبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأمس الأربعاء، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن أنها قصفت تجمعًا لآليات وجنود الاحتلال في جباليا شمال شرق قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت فصائل المقاومة، أنها قصفت تجمع الاحتلال بقذائف هاون من العيار الثقيل، محققة إصابات مباشرة.