القاهرة الإخبارية: شهداء وجرحى فى قصف الاحتلال لمشغل تابع لـ"أونروا" فى غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بارتقاء شهداء وجرحى فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي لمشغل يتبع منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

الأمراض متفشية في غزة

وفي وقت سابق من اليوم، أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة، أنه لا مكان آمنًا في قطاع غزة، والأمراض متفشية، والمجاعة تلوح في الأفق، والمستشفيات تحولت إلى ساحات قتال.

وأوضح المفوض العام لأونروا أنه يؤيد قادة المنظمات الإنسانية في دعوتهم إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة.