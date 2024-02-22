حزب الله يستهدف مبنى يتمركز فيه جنود الاحتلال في مستوطنة "يوفال"

استهدف حزب الله اللبناني، مبنى يتمركز فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة “يوفال”، محققين إصابة مباشرة فيه؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

موقع ‏رويسات العلم بأسلحة صاروخية

كما استهدف حزب الله اللبناني، موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية محققين أيضًا إصابات مباشرة.

وفي وقت سابق، قال حزب الله اللبناني إنه تم استهداف تجمع لقوات الاحتلال في مستوطنة أفيفيم وموقع رويسات العلم في مزارع شبعا بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة، كما استهدف أيضًا موقع "حدب يارين" بصاروخين وتحقيق إصابة مباشرة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.