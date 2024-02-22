"القاهرة الإخبارية": نتنياهو منع "الشاباك" 5 مرات من اغتيال يحيى السنوار

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منع "الشاباك" 5 مرات من اغتيال زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.



سموتريتش يطالب بالموافقة فورًا على خطط بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في معاليه أدوميم

وفي سياق آخر، طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بالموافقة فورًا على خطط بناء آلاف الوحدات السكنية بمعاليه أدوميم والمنطقة بأكملها.

وأكد، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، أنه يجب أن يكون الرد على الهجوم الخطير في معاليه أدوميم أمنيًا حازمًا واستيطانيًا أيضًا.