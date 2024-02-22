الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": نتنياهو منع "الشاباك" 5 مرات من اغتيال يحيى السنوار

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منع "الشاباك" 5 مرات من اغتيال زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.
 

سموتريتش يطالب بالموافقة فورًا على خطط بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في معاليه أدوميم

وفي سياق آخر، طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بالموافقة فورًا على خطط بناء آلاف الوحدات السكنية بمعاليه أدوميم والمنطقة بأكملها.

وأكد، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، أنه يجب أن يكون الرد على الهجوم الخطير في معاليه أدوميم أمنيًا حازمًا واستيطانيًا أيضًا.

القاهرة الإخبارية نتنياهو الشاباك حركة حماس غزة يحيي السنوار

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