الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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شئون الأسرى: نحذّر من سياسة التجويع التى ينتهجها الاحتلال داخل السجون والمعتقلات

الأسرى
الأسرى

حذّرت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، من سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والأسيرات داخل السجون والمعتقلات؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

تعرض المعتقلين الفلسطينيين للضرب والتنكيل

وفي وقت سابق، أكدت هيئة شئون الأسرى والمحررين، أن قرابة الـ90% من المعتقلين القابعين في سجن عتصيون من أصل 105 معتقلين، قد تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم حتى وصولهم إلى المعتقل، وذلك عقب زيارة محاميها لسجن عتصيون قبل يومين.

وأضافت الهيئة أن السجانين يقرعون على أبواب الغرف عند منتصف الليل، لمنع المعتقلين من النوم، وأحيانا يتم إخراجهم من الغرف وإبقاؤهم في الساحة الخارجية دون أي مبرر، أو مراعاة للحالات المرضية التي تتعمد إدارة السجون إهمالها وقتلها ببطء منذ بدء العدوان على قطاع غزة، فلا أدوية أو فحوصات، ولا علاج أو متابعة طبية، وهذا نوع من العقاب.

هيئة شؤون الأسرى سياسة التجويع الاحتلال الأسرى والأسيرات القاهرة الإخبارية

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