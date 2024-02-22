الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على بلدة بوبيدا شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن أن قواتها سيطرت على بلدة "بوبيدا" الواقعة شرق أوكرانيا؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

أمريكا لا تسمح بإرساء السلام

وفي وقت سابق، أكد دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، أن الولايات المتحدة لا تسمح بإرساء السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف"ميدفيديف"، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، أن كييف مدينة روسية يحكمها أعداء روسيا، ونظام كييف يجب أن يسقط، لافتًا إلى أنه لا يستبعد الوصول عسكريًا إلى كييف لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة.