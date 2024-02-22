الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ميدفيديف: خطر نشوب حرب نووية عن طريق الخطأ "وارد"

ميدفيديف
ميدفيديف

قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، إن الولايات المتحدة لا تسمح بإرساء السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف"ميدفيديف"، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، أن كييف مدينة روسية يحكمها أعداء روسيا، ونظام كييف يجب أن يسقط، لافتًا إلى أنه لا يستبعد الوصول عسكريا إلى كييف لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة.

وتابع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "خطر نشوب حرب نووية عن طريق الخطأ وارد، وتسليم طائرات إف-16 لأوكرانيا قد يكون أحد الأسباب".

حرب نووية طائرات إف-16 أوكرانيا كييف الولايات المتحدة الأمن القومي الروسي ميدفيديف

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