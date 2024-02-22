ميدفيديف: خطر نشوب حرب نووية عن طريق الخطأ "وارد"

قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، إن الولايات المتحدة لا تسمح بإرساء السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف"ميدفيديف"، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، أن كييف مدينة روسية يحكمها أعداء روسيا، ونظام كييف يجب أن يسقط، لافتًا إلى أنه لا يستبعد الوصول عسكريا إلى كييف لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة.

وتابع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "خطر نشوب حرب نووية عن طريق الخطأ وارد، وتسليم طائرات إف-16 لأوكرانيا قد يكون أحد الأسباب".