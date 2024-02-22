الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ميدفيديف: التهديد باستخدام الأسلحة النووية حقيقى ويجب فعل كل شىء لمنع هذا السيناريو

ميدفيديف
ميدفيديف

قال دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، إن روسيا قد تصل إلى كييف إن لم يكن الآن ففي مرحلة أخرى من الصراع، لأن التهديد لوجود موسكو يأتي من العاصمة الأوكرانية.

 التصريحات الغربية حول ضرورة التفاوض بشأن أوكرانيا كاذبة

وتابع "ميدفيديف"، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، منذ قليل، أن التصريحات الغربية حول ضرورة التفاوض بشأن أوكرانيا كاذبة وتهدف لمنح كييف فترة للراحة، لافتًا إلى أن التهديد باستخدام الأسلحة النووية حقيقي ويجب فعل كل شيء لمنع حدوث هذا السيناريو.

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، إلى أن شروط روسيا في أي مفاوضات محتملة واضحة وتتمثل في الاعتراف بنتائج العملية الخاصة.

الاتحاد الأوروبي يوافق على جولة جديدة من العقوبات ضد روسيا

يأتي هذا فيما وافق الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على فرض جولة جديدة من العقوبات على روسيا، قبيل حلول الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الغزو الروسي الشامل للأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022.

ووقع ممثلو الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، على حزمة العقوبات التي تستهدف أفرادًا ومنظمات مرتبطة بالحكومة الروسية، والغزو الروسي.

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي استهدف مؤخرًا شركات تتخذ من الصين وأوزبكستان وإيران والإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، على سبيل المثال، والتي زعم أنها متورطة في الالتفاف على التدابير العقابية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

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