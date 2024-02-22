الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بـ 13 عملية .. "حزب الله" يعلن حصيلة عملياته عند الحدود "اللبنانية- الفلسطينية"

حزب الله
"حزب الله

أعلن “حزب الله” اللبناني، وفقًا لفضائية “الغد" الإخبارية، حصيلة عملياته عند الحدود “اللبنانية- الفلسطينية” والتي تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا للمقاومة الفلسطينية، وفقًا للتالي

القطاع الشرقي:

1- الساعة 12:05 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابة مباشرة.
2- الساعة 12:20 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 13:35 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
4- الساعة 14:00 استهداف مستعمرة المطلّة وتموضع جنود العدو فيها بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة، كردٍّ على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في الخيام.
5- الساعة 15:10 استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلّة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
6- الساعة 16:25 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

القطاع الغربي:

1- الساعة 7:30 استهداف تموضع عسكري لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 7:30 استهداف تموضع عسكري لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 10:00 استهداف مبنيَين يتموضع فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وإصابتهما إصابة مباشرة، كردٍّ على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في قرى حولا وبليدا وعيتا وكفركلا والخيام.
4- الساعة 13:45 استهداف ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.
5- الساعة 17:05 استهداف تموضع عسكري لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وإيقاع من فيه بين قتيل وجريح.
6- الساعة 17:22 استهداف مستعمرة متسوفا بصواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية وخصوصًا الإعتداء على المدنيّين في مجدل زون.
7- الساعة 21:00 استهداف موقع حدب يارين بصاروخَي بركان وتحقيق إصابة مباشرة.

الحدود “اللبنانية- الفلسطينية المقاومة الفلسطينية فلسطين لبنان حزب الله” اللبناني

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