ممثلة مصر: إلى متى سيبقى الشعب الفلسطينى ينتظر تحقق حلمه بالحصول على حقوقه؟

تساءلت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، قضاة المحكمة قائلة “إلى متى سيبقي الشعب الفلسطيني ينتظر أن يتحقق حلمه في حقه وتحقيق طموحاته، وإلى متى ستبقي الأمم المتحدة مستمرة في إدارة الآثار والأزمة الإنسانية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي دون معالجة جذور الأزمة المشكلة”.

يجب منع الاستيلاء على الأراضي بالقوة

وأضافت، خلال كلمتها في محكمة العدل الدولية، أنه “التاريخ سيحاكمنا على استجابتنا لهذا الوضع، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي أنما هو انتهاك القانون الدولي احتلال للأراضي الفلسطينية، ويجب منع الاستيلاء على الأراضي بالقوة ومنع انتهاك الحق في تقرير المصير ومنع التمييز العنصري ومنع نظام الفصل".