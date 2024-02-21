وصول جثامين 9 شهداء بينهم 3 أطفال لمستشفى أبو يوسف النجار برفح

وصلت جثامين 9 شهداء بينهم 3 أطفال من منطقة مواصي خان يونس إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، اليوم الأربعاء، وذلك حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق حذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الأوضاع الكارثية في مستشفى الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة، جراء استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه المستشفى لليوم التاسع والعشرين على التوالي.

وجددت الجمعية، في بيان صدر عنها، مساء أمس الثلاثاء، نداءها المجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل فوري لحماية مستشفى الأمل التابع لها، وكسر الحصار المفروض عليه قبل فوات الأوان وخروجه عن الخدمة.