الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أبو الغيط يستنكر الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار بغزة

أبو الغيط
أبو الغيط

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، يستنكر الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة.

وتابع في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تتدخل لإفشال مشروع قرار يهدف إلى وقف إطلاق النار بما يشير بوضوح إلى مسؤوليتها السياسية والأخلاقية عن استمرار الحرب في غزة.

وأشار الأمين العام للجامعة العربية، إلى أن المواقف الأمريكية تخصم من مصداقية المنظومة الأممية وتعزز حالة الشلل التي تشهدها الأمم المتحدة، كما توفر غطاء سياسي لإسرائيل لمواصلة العدوان على غزة في ظل عجز دولي عن إيقافه.

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