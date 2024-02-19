خبراء أمميون: هناك تقارير عن إعدام تعسفى لفلسطينيات مع أطفالهن فى غزة

قال خبراء أمميون معنيون بحقوق الإنسان إنهم قلقون من تقارير عن انتهاكات فظيعة بحق النساء الفلسطينيات في غزة والضفة الغربية.

تقارير عن تعرض نساء فلسطينيات محتجزات لاعتداءات تعسفية

وتابعوا، في تصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الإثنين، أن هناك تقارير عن إعدام تعسفي لنساء فلسطينيات في قطاع غزة مع أطفالهن، معبرين عن قلقهم من تقارير عن تعرض نساء فلسطينيات محتجزات لاعتداءات تعسفية.

وكانت محكمة العدل الدولية قد بدأت، منذ قليل، جلسات استماع حول شرعية احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية.

وتبدأ جلسات الاستماع التاريخية، اليوم، حول شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عامًا الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، ما يعيد القضاة الدوليين الـ15 إلى قلب الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني المستمر منذ عقود.