أمين عام "أوبك": البترول يمثل 31% من منظومة عمل الطاقة عالميًا

قال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة أوبك، إن البترول يمثل 31% من منظومة عمل الطاقة، مما يعني ضرورة الاعتماد أكثر على الغاز الطبيعي في مسار تحول الطاقة.

وتابع، خلال كلمته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، "أن هناك تراجعا للاستثمارات الخاصة بقطاع البترول بمعدل 5% سنويا، مبينا أن نحو 580 مليون شخص سوف ينتقلون للعيش في مدن جديدة في العالم، لذا نحتاج إلى نسبة أكبر للطاقة بمعدل 25 % مما نستهلكه الآن.

وتساءل الأمين العام لمنظمة أوبك، بأن تعداد سكان القاهرة 22 مليون نسمة، وهذا يعنى أنه من الآن وحتى 2030 سيكون هناك 4 قاهرة جديدة، وتساءل: هل ستقوم الطاقة الجديدة بذلك أو الغاز الطبيعي وحده؟.. الإجابة بالطبع لا، داعيا إلى دمج طرق وأدوات الطاقة.