الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أمين عام "أوبك": البترول يمثل 31% من منظومة عمل الطاقة عالميًا

هيثم الغيص
هيثم الغيص

قال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة أوبك، إن البترول يمثل 31% من منظومة عمل الطاقة، مما يعني ضرورة الاعتماد أكثر على الغاز الطبيعي في مسار تحول الطاقة.

وتابع، خلال كلمته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، "أن هناك تراجعا للاستثمارات الخاصة بقطاع البترول بمعدل 5% سنويا، مبينا أن نحو 580 مليون شخص سوف ينتقلون للعيش في مدن جديدة في العالم، لذا نحتاج إلى نسبة أكبر للطاقة بمعدل 25 % مما نستهلكه الآن.

وتساءل الأمين العام لمنظمة أوبك، بأن تعداد سكان القاهرة 22 مليون نسمة، وهذا يعنى أنه من الآن وحتى 2030 سيكون هناك 4 قاهرة جديدة، وتساءل: هل ستقوم الطاقة الجديدة بذلك أو الغاز الطبيعي وحده؟.. الإجابة بالطبع لا، داعيا إلى دمج طرق وأدوات الطاقة.

قطاع البترول إيجبس 2024 مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024 الرئيس السيسي أوبك الأمين العام لمنظمة أوبك منظمة اوبك

مواد متعلقة

الاتحاد الأوروبى يطالب بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين

العدل الدولية: أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية

الأمين العام لمنظمة أوبك: قطاع البترول عالميًا يحتاج إلى المزيد من الاستثمارات

الملا: قطاع البترول حوّل 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى منذ 2020

لثقته بالدور الفاعل لقطاع الطاقة.. "الملا" يشكر الرئيس السيسى على رعاية "إيجبس 2024"

الملا: ننفذ خطة توسعية لإنتاج مشروعات الطاقة المتجددة خاصة الهيدروجين الأخضر

الملا: نجحنا خلال "Cop 27" فى تأسيس منهج جديد لتعزيز دورة صناعة البترول والغاز

العفو الدولية: الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين هو أطول احتلال عسكرى

الأكثر قراءة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

قرارات عاجلة من كولر بشأن سفر بعثة الأهلي إلى غانا.. والسبب منتخب مصر

دقيقة حداد وحديث ودى ودرع تكريم.. مجلس الأهلى يصل مقر الزمالك فى زيارة ودية

بعد سقوط المدرج.. إغلاق موقع السيرك بالوادي الجديد ونقل المصابين للمستشفى

ضبط عصابة تزوِّر الدولارات فى الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل وحزب الله.. استراتيجية المواجهة وتداعيات وقف إطلاق النار

مسؤولون دوليون: سلوك نتنياهو في غزة غير مبرر

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو