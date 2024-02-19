الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الملا: قطاع البترول حوّل 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى منذ 2020

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول في مصر حقق قصص نجاحات متعددة، منها تحويل نحو 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، 70% منها منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات في يونيو 2020.

 مضاعفة محطات تمويل السيارات بالغاز 5 مرات

وتابع، خلال كلمته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إنه تم مضاعفة محطات تمويل السيارات بالغاز 5 مرات، في إطار المبادرة لتصل لـ1000 محطة.

تنفيذ عدد من المشروعات لاسترجاع غازات الشعلة وتحسين كفاءة إنتاج الطاقة

 وأشار "الملا" إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات لاسترجاع غازات الشعلة وتحسين كفاءة إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى إجراءات انخفاض انبعاثات غاز الميثان بما يسهم فى تحقيق التعهد العالمي للميثان الذي أعلن رئيس الجمهورية عن انضمام مصر إليه، خلال منتدي قمة الاقتصادات الكبرى في يونيو 2022.

وأكد أنه تم التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة بشركات قطاع البترول، ما ساهم في توفير الغاز الطبيعي والسولار المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية، وتم تنفيذ اللوحات الخشبية من قش الأرز، ومن المخطط بدء التشغيل خلال الربع الثاني من العام الجاري، هذا بجانب دراسة تنفيذ مشروع لإنتاج وقود الطيران المستدام.

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