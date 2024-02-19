لثقته بالدور الفاعل لقطاع الطاقة.. "الملا" يشكر الرئيس السيسى على رعاية "إيجبس 2024"

وجّه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أضفت رعايته الكريمة للمؤتمر وتفاعله خلال الأيام الافتتاحية بصمة مميزة في نجاح ودعم التحول الذي تشهده دورة هذا العام، ما يعكس ثقته في الدور الفاعل والمهم بقطاع الطاقة في مصر.

نسخة استثنائية يتحول فيها المؤتمر إلى منصة أكثر شمولًا

وقال، خلال كلمته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إن فعاليات مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024" نسخة استثنائية يتحول فيها المؤتمر إلى منصة أكثر شمولًا، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية نحو تكامل عناصر الطاقة، حيث تنعقد الدورة تحت شعار التحول الطاقي وتأمين مصادره وخفض الانبعاثات.