الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع عدد من الشخصيات العربية والأجنبية المشاركة بـ "إيجبس 2024"

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التقاط صورة تذكارية مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من الشخصيات العربية والأجنبية المشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024"، تحت شعار "تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات".

محاور رئيسية لدعم مبادرات وإجراءات تقليل الانبعاثات

وكان المهندس أكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن التحول من "مؤتمر مصر الدولي للبترول" إلى "مؤتمر مصر الدولي للطاقة" يمثل ثمرة للمساعي المبذولة من جانب قطاع البترول المصري نحو تحقيق الأمن الطاقي بمفهومه الأوسع في مصر.

وأوضح أن القطاع ينشط في عدة محاور رئيسية لدعم مبادرات وإجراءات تقليل الانبعاثات وتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة، ومن هذه المحاور ترسيخ مكانة الغاز الطبيعي كأساس وداعم للطاقة المتجددة، وتعزيز الكفاءة في استهلاك الطاقة، وتقليل البصمة الكربونية لإنتاج النفط والغاز، وتوسيع نطاق إنتاج البتروكيماويات الصديقة للبيئة، والاستفادة من الطاقة المتجددة في مختلف مواقع ومنشآت الإنتاج، وكذلك العمل على إنتاج الهيدروجين بانبعاثات كربونية منخفضة.