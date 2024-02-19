الملا: نجحنا خلال "Cop 27" فى تأسيس منهج جديد لتعزيز دورة صناعة البترول والغاز

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024 يأتي في خضام سلسلة من التحديات الإقليمية والعالمية لا سيما ظاهرة التغيرات المناخية التي تهدد مستقبل التنمية الستدامة خاصة مع تزايد آثارها السلبية على النشاط الاقتصادي.

وتابع خلال كلمته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، اليوم الإثنين، أن وزارة البترول نجحت خلال مؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ في تأسيس منهج جديد لتعزيز دورة صناعة البترول والغاز كجزء من الحل لقضية التغير المناخ ما أسهم في تغير نظرة المنظمات العالمية المعنية بالمناخ لصناعة الطاقة بمختلف موارها، وقد وصل كوب 28 التي تم عقده بدولة الإمارات البناء على تلك المكتسبات.