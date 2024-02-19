الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الملا: ننفذ خطة توسعية لإنتاج مشروعات الطاقة المتجددة خاصة الهيدروجين الأخضر

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم توصيل الغاز الطبيعي لـ15 مليون وحدة سكنية بمحافظات الجمهورية، مضيفًا أنه تم تنفيذ خطة توسعية لإنتاج مشروعات الطاقة المتجددة وخصوصًا الهيدروجين الأخضر، فيما تم تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز.

إنشاء مركز متخصص فى مجال علوم الطاقة للتعاون مع دول العالم

وأوضح وزير البترول، خلال كلمته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أنه تم إنشاء مركز متخصص فى مجال علوم الطاقة للتعاون مع دول العالم والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة وتقديم الخبرات للدول الناشئة، متابعًا: إن قطاع البترول يؤمن احتياجات مصر من الغاز والمنتجات البترولية، مضيفًا أنه تم وضع استراتيجية متكاملة لتنفيذ خطة التحول الطاقي والاستدامة.

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