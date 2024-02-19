الاتحاد الأوروبى يطالب بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين

قال جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الحل الوحيد هو إطلاق سراح المحتجزين في غزة من أجل وقف الحرب بالقطاع.

كما طالب مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين لما يرتكبونه من عنف في الضفة الغربية، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي تلقى طلبًا لبحث الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

حذرنا من شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

وتابع، خلال تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين: إننا سنقوم بمزيد من الضغط السياسي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية، لافتًا إلى: أننا حذرنا من شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ومواصلة اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية.

واختتم مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "أحث جميع الأطراف على إنجاز صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة".