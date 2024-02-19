الاتحاد الأوروبى يطلق رسميًا العملية البحرية لحماية الملاحة فى البحر الأحمر

أطلق الاتحاد الأوروبي، رسميًا، العملية البحرية لحماية الملاحة في البحر الأحمر بالتزامن مع غرق أول سفينة منذ بدء التصعيد الحوثي، وفقًا لفضائية "الغد" الإخبارية في نبأ عاجل.

ومنذ قليل، أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن بعدد من الصواريخ.

وقالت "الحوثيين"، ووفقًا للنشرة الإخبارية لفضائية "الغد" الإخبارية، اليوم الإثنين، إنه تمت إصابة السفينة البريطانية إصابة بالغة، ما أدى لتوقفها بشكل كامل، ونتيجة لتلك الأضرار الكبيرة في السفينة فهي معرضة للغرق في خليج عدن.

وأضافت: "حرصنا خلال العملية على خروج طاقم السفينة البريطانية بأمان، فيما أسقطنا طائرة أمريكية MQ9 بصاروخ مناسب في الحديدة أثناء قيامها بمهام عدائية، ولن نتردد في اتخاذ إجراءات ضد الأهداف المعادية دفاعًا عن اليمن ودعمًا للفلسطينيين".