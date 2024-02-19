الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

اتهم الاحتلال بارتكاب جرائم حرب.. إسرائيل: رئيس البرازيل غير مرغوب به فى تل أبيب

لويس إيناسيو لولا
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

أعلن "يسرائيل كاتس"، وزير الخارجية الإسرائيلي، عن أن لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الرئيس البرازيلي، شخص غير مرغوب به في إسرائيل.

وفي وقت سابق اتهم الرئيس البرازيلي، إسرائيل بارتكاب "إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشبّهًا ما تقوم به الدولة العبرية بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، لافتًا إلى أن ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا، إنه إبادة.

وأشار إلى أن ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ. في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود.

إسرائيل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الخارجية الإسرائيلي فلسطين قطاع غزة الشعب الفلسطيني

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