الأمم المتحدة: نُذكِّر حكومة إسرائيل بالتزامها بدعم الحق فى الحياة والسلامة للفلسطينيات

قالت الأمم المتحدة إنها تذكر حكومة إسرائيل بالتزامها بدعم الحق في الحياة والسلامة والصحة والكرامة للنساء الفلسطينيات"، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أكد عضو الفريق القانوني لفلسطين أن إسرائيل رفضت الالتزام بالتفاوض مع الفلسطينيين على أساس قرارات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن نتنياهو رفض في ثلاث مناسبات متتالية الاعتراف بدولة فلسطينية، ويصر على دولة واحدة.

وأوضح عضو الفريق القانوني، خلال كلمته بجلسة استماع علنية بمحكمة العدل الدولية، أن الأمم المتحدة لديها الأولوية في حماية الأفراد الذين يتعرضون لآثار انتهاكات القوانين الدولية، لافتًا إلى أن إسرائيل تواصل تطبيق سياسة الاستيطان وتعمل على السيطرة على أراضي الضفة الغربية.