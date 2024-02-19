الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

قطر ترفض اتهامات نتنياهو حول جهود الدوحة فى إعادة الإعمار والمساعدات للفلسطينيين بغزة

نتنياهو
نتنياهو

قال ماجد الأنصاري، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، إن تصريح رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن مطالبة قطر بالضغط على حماس للإفراج عن الرهائن هدفه المماطلة وإطالة أمد الحرب.

 "نتنياهو" يعرف أن قطر ملتزمة من اليوم الأول بجهود الوساطة وإنهاء الأزمة وتحرير الرهائن

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، في تصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الاثنين، أن "نتنياهو" يعرف أن قطر ملتزمة من اليوم الأول بجهود الوساطة وإنهاء الأزمة وتحرير الرهائن، لافتًا إلى أن الهدنة الإنسانية التي حررت 109 رهائن أثبتت أن التفاوض هو الحل الوحيد لإعادتهم وإنهاء التصعيد.

وأضاف "الأنصاري"، أننا نرفض اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول جهود قطر في إعادة الإعمار والمساعدات للشعب الفلسطيني بغزة.

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