وزير المالية الإسرائيلي: يجب الانتصار على حماس وتدميرها

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يجب أن ننتصر على حماس وندمرها حتي نتمكن من إعادة المحتجزين، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، إنه يجب أن يكون رمضان صعبًا في الضفة الغربية، وفقًا لصحيفة معاريف الإٍسرائيلية.

وتابع: وفقًا لما نقلته فضائية الغد في نشرتها الإخبارية، الإثنين، أنه سيكون رمضان صعبًا بالضفة الغربية دون عمال ورواتب وعلى الفلسطينيين معرفة أن هناك ثمنًا عليهم دفعه.