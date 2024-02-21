الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

52 شهيدا في القصف الإسرائيلي المتواصل على منازل بوسط غزة منذ أمس

شهداء
شهداء

أفادت فضائية الغد الإخبارية، اليوم الأربعاء، بارتقاء 52 شهيدا في القصف الإسرائيلي المتواصل على منازل بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة منذ مساء أمس.

"الهلال الأحمر الفلسطيني" تحذر من الأوضاع الكارثية في مستشفى الأمل في خان يونس

وفي وقت سابق حذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الأوضاع الكارثية في مستشفى الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة، جراء استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه للمستشفى لليوم التاسع والعشرين على التوالي.

وجددت الجمعية في بيان صدر عنها، مساء الثلاثاء، نداءها للمجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل فوري لحماية مستشفى الأمل التابع لها، وكسر الحصار المفروض عليه قبل فوات الأوان وخروجه عن الخدمة.

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