طهران تتهم إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم على خط أنابيب الغاز الأسبوع الماضي

اتهمت طهران إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم على خط أنابيب الغاز الأسبوع الماضي، بحسب ما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقع انفجار منفصل الخميس الماضي، داخل مصنع للكيماويات على مشارف طهران، ما هز أحد الأحياء وأدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان والنار.

واستهدف الهجوم عدة نقاط على طول خطي أنابيب غاز رئيسيين في محافظتي فارس وجهار محل بختياري الأربعاء، وانقطاع الخدمة امتد إلى المنازل السكنية والمباني الحكومية والمصانع الكبرى في خمس محافظات على الأقل في جميع أنحاء إيران، وفقًا لمسؤولين إيرانيين وتقارير وسائل إعلام محلية.