بـ6 ضربات مباشرة.. حزب الله يعلن حصيلة عملياته عند الحدود "اللبنانية- الفلسطينية"

أعلن حزب الله اللبناني حصيلة عملياته ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، أمس الثلاثاء.

ووفقًا لفضائية الغد، فتلك العمليات تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا للمقاومة الفلسطينية، وهي كالآتي:-

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 10:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 14:00 استهداف موقع المرج بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 14:10 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصاروخ بركان.

4- الساعة 15:30 استهداف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة.

5- الساعة 15:32 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة.

6- الساعة 16:15 استهداف ثكنة راميم بصاروخ بركان وإصابتها إصابة مباشرة.