الأربعاء 21 فبراير 2024
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ممثل مصر أمام "العدل الدولية": إسرائيل تنتهك حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره

الدكتورة ياسمين موسى
الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية

قال الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهذا يخالف مبادئ القانون الدولي.

وأضافت خلال مرافعة مصر في محكمة العدل الدولية، أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد ضرورة احترام حق تقرير المصير، والاحتلال الإسرائيلي الممتد لكل الأراضي الفلسطينية ككل لا يتوافق مع القانون الدولي، لأنه يحرم الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره السيادي والحق في الحياة الاقتصادية والثقافية. 

وتابعت: "إسرائيل تمنع المسلمين من الوصول للمسجد الأقصى في القدس، وتمنع الحركة في الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية، وتحاول فرض سياسة الأمر الواقع، وانتهاك القانون الدولي".

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال تسيطر على قطاع غزة من خلال السيطرة الجوية وبقى الشعب الفلسطيني محاصرا، منوهة بأن إسرائيل تقطع من أموال الضرائب الفلسطينية وتمارس سلطاتها على الأراضي المحتلة. 

وأكدت أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا بد من أن يكون هناك شجب وإدانة لانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

ياسمين موسى محكمة العدل الدولية الشعب الفلسطيني الأراضي الفلسطينية

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