الأربعاء 21 فبراير 2024
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ممثل مصر أمام "العدل الدولية": إسرائيل تنتهك حقوق الشعب الفلسطينى بالاتساع فى بناء المستوطنات

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن العنف الجاري من جانب إسرائيل ينتهك حق الشعب الفلسطيني، بسبب الاتساع في بناء المستوطنات بشكل غير قانوني.

وأضافت، خلال كلمتها في محكمة العدل الدولية، أن فلسطين قد تعرضت لهذا الاحتلال الطويل في التاريخ الحديث، وامتدت بشكل غير قانوني، ويخالف كل القوانين الدولية.

إسرائيل تتجاهل كل مبادئ القانون الدولي وتستمر في بناء المستوطنات

وتابعت: "إسرائيل تتجاهل كل مبادئ القانون الدولي وتستمر في بناء المستوطنات، لقد قاموا بنقل 400 ألف مستوطن إلى الأراضي المحتلة، وتجاوز العدد الآن ووصل لـ700 ألف مستوطن".

ولفتت إلى أن سياسة إسرائيل المستمرة، تقول إنها لا تتوقف عن الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

ياسمين موسى مصر أمام محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية الشعب الفلسطيني

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