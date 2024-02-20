البرغوثى: رفض أمريكا وقف إطلاق النار يجعلها شريكة فى إبادة الفلسطينيين

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن الفيتو الأمريكي هو سياسة مشينة تتبعها أمريكا ضد الشعب الفلسطيني، منوها أن رفضها وقف إطلاق النار في غزة تصرف مشين.

وأضاف خلال برنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كل الدول كانت تؤيد قرار وقف إطلاق النار عدا أمريكا، منوها أن هذا السلوك يجعل أمريكا شريكة في الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وإدارة جو بايدن مسئولة عن إبادة الفلسطينيين.

ولفت البرغوثي إلى أن ما يحدث في قطاع غزة أمر لم يعد يطاق الكلام عنه، مشيرا إلى أن 35 ألف شهيد فلسطيني سقطوا، والمستشفيات كلها تم تدميرها، والمدارس والبيوت، متابعا: "غزة في مجاعة حقيقية".

وتساءل: "أين المساعدات التي تقدم إلى غزة، في الأيام الأخيرة لم يصل إلى داخل القطاع سوى 9 أو 10 شاحنات"، منوها أن 700 ألف يعانون من مجاعة حقيقية، فهل تريد أمريكا أن يباد الشعب الفلسطيني؟، هل حياة الإسرائيلي لها قيمة وحياة الفلسطيني لا قيمة لها؟.

وشدد على أن ما يحدث من قبل أمريكا هو قمة الإسفاف، ويرسلون رسالة للعالم بأنه لا يوجد شيء اسمه قانون دولي، وشريعة الغاب هي السائدة، لأن ما يحدث تجسيد للعنصرية والفاشية والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني.