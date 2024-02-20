أول رد من حماس بعد فشل تبنى مشروع القرار الجزائرى بشأن غزة

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الثلاثاء، استخدام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن، المطالب بوقف إطلاق النار فورًا لأسباب إنسانية ورفض التهجير القسرى.

وقالت حماس في بيان صحفي: "ونعد إفشال هذا القرار تعطيلًا للإرادة الدولية خدمة لأجندة الاحتلال النازي الرامية لقتل وتهجير أبناء شعبنا الفلسطيني".

وحملت بايدن وإدارته مسئولية مباشرة عن عرقلتهم صدور قرار بوقف العدوان على غزة، مضيفة: "الموقف الأمريكي؛ يعد ضوءًا أخضر للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر، وقتل شعبنا الأعزل قصفًا وجوعًا، وشراكة مباشرة في حرب الإبادة التي يرتكبها ضد الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة".

مصر تعبر عن إحباطها من الموقف الأمريكي

من جانبه، قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الوفد الأمريكي أعاق محاولة وقف إطلاق النار في غزة للمرة الثالثة، معبرًا عن إحباط مصر حيال ذلك.

فيما اعتبرت المندوبة القطرية في الأمم المتحدة، الوضع في غزة تحول إلى أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم، معربة عن أسف قطر البالغ حيال فشل مجلس الأمن في تبني مشروع القرار الجزائري.