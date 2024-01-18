الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفكيك "حماس" وإطلاق سراح المحتجزين.. تفاصيل قرار أوروبى مشروط لوقف إطلاق النار فى غزة

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي

تبنى المشرعون الأوروبيون، اليوم الخميس، قرارًا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية في غزة، بشرط تفكيك حركة حماس وإطلاق سراح جميع المحتجزين لدى الحركة الفلسطينية.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن حرب غزة أدت إلى تقسيم دول الاتحاد الأوروبي والمجموعات السياسية في المجلس التشريعي، ولم يكن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن صياغة القرار مهمة سهلة.

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن النص الأصلي الذي تم تبنيه اليوم، شدد على ضرورة وقف دائم لإطلاق النار، مبينة أنه قد تم تبنيه بعد إقرار التعديل الذي قدمه المشرعون المحافظون، والذي أصرّ على ضرورة تفكيك حماس من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار والدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين الإسرائيليين المتبقين.

وتم تبني القرار، وهو غير ملزم ورمزي للغاية، بأغلبية 312 صوتًا مؤيدًا مقابل 131 صوتًا وامتناع 72 عضوًا عن التصويت. 

txt

الاتحاد الأوروبى يشدد على ضرورة وقف فورى لإطلاق النار فى غزة

قرار أوروبي مشروط

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها البرلمان الأوروبي إلى وقف إطلاق النار بعد أن وافق المشرعون في أكتوبر على الدعوة إلى "هدنة إنسانية".

ويصر التعديل على ضرورة "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وتفكيك منظمة حماس"، المدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي للجماعات الإرهابية.

كما أعرب المشرعون الأوروبيون عن "قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني الوخيم والمتدهور بسرعة في قطاع غزة" وطالبوا بإحياء "حل الدولتين" المحتضر بين إسرائيل والفلسطينيين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. 

البرلمان الاوروبى قرار وقف دائم لإطلاق النار غزة تفكيك حركة حماس المحتجزين

مواد متعلقة

خلال 24 ساعة.. القضاء على أكثر من 860 عسكريًا أوكرانيًا وإسقاط 91 مسيّرة

16 مجزرة فى اليوم 104 من العدوان الإسرائيلى على غزة

الجيش الباكستانى يعلن شن سلسلة هجمات ضد الجماعات المسلحة داخل إيران

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس

انقسام أوروبي بشأن استمرار دعم أوكرانيا ضد روسيا.. وألمانيا تعمق الخلافات

جوتيريش: ما يحدث فى غزة انتهاك لميثاق الأمم المتحدة

كيف شكلت قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ضربة قوية؟

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

رخصة الجيل الخامس.. هل يحتاج المواطن لتغيير شريحته إلى 5G؟

بيان من مجلس الوزراء بشأن إجازة الخميس 25 يناير

تفاصيل الساعات الأخيرة فى معسكر الفراعنة قبل مواجهة غانا

الداخلية تكشف تفاصيل تقييد ۱۱ كلبًا وتكميم أفواهها أمام فندق شهير بـ ٦ أكتوبر

لماذا تم تصنيف فيلم منى زكى الجديد "رحلة 404" للكبار فقط؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس