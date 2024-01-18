تفكيك "حماس" وإطلاق سراح المحتجزين.. تفاصيل قرار أوروبى مشروط لوقف إطلاق النار فى غزة

تبنى المشرعون الأوروبيون، اليوم الخميس، قرارًا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية في غزة، بشرط تفكيك حركة حماس وإطلاق سراح جميع المحتجزين لدى الحركة الفلسطينية.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن حرب غزة أدت إلى تقسيم دول الاتحاد الأوروبي والمجموعات السياسية في المجلس التشريعي، ولم يكن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن صياغة القرار مهمة سهلة.

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن النص الأصلي الذي تم تبنيه اليوم، شدد على ضرورة وقف دائم لإطلاق النار، مبينة أنه قد تم تبنيه بعد إقرار التعديل الذي قدمه المشرعون المحافظون، والذي أصرّ على ضرورة تفكيك حماس من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار والدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين الإسرائيليين المتبقين.

وتم تبني القرار، وهو غير ملزم ورمزي للغاية، بأغلبية 312 صوتًا مؤيدًا مقابل 131 صوتًا وامتناع 72 عضوًا عن التصويت.

قرار أوروبي مشروط

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها البرلمان الأوروبي إلى وقف إطلاق النار بعد أن وافق المشرعون في أكتوبر على الدعوة إلى "هدنة إنسانية".

ويصر التعديل على ضرورة "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وتفكيك منظمة حماس"، المدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي للجماعات الإرهابية.

كما أعرب المشرعون الأوروبيون عن "قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني الوخيم والمتدهور بسرعة في قطاع غزة" وطالبوا بإحياء "حل الدولتين" المحتضر بين إسرائيل والفلسطينيين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.