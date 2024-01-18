خلال 24 ساعة.. القضاء على أكثر من 860 عسكريًا أوكرانيًا وإسقاط 91 مسيّرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، القضاء على أكثر من 860 عسكريًا أوكرانيًا وإسقاط 91 مسيّرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الدفاع الروسية، في بيانها اليومي بشأن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، إنه على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف تم صد 6 هجمات وبلغت خسائر كييف 155 عسكريا وتم تدمير مدافع وعتاد له، بينما على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك تم صد 3 هجمات وبلغت خسائر كييف 220 جنديا وأسلحة وعتادا عسكريا وعربات قتالية ومدافع غربية.

كما أوضحت أنه على محور دونيتسك تم تحرير بلدة فيسيلويه وبلغت خسائر كييف 260 فردًا وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية، في حين على جنوب نفس المحور تم صد هجوما واحدًا وقضى خلالها على 130 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية لكييف.

وأشارت الوزارة إلى أنه على محوري زابوروجيه وخيرسون تم القضاء على 95 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدافع غربية، حسب شبكة روسيا اليوم.

ولفتت إلى أن القوات الروسية استهدفت نقطتي انتشار مؤقتة لما وصفته بـ"المرتزقة الأجانب"، و4 مستودعات للصواريخ والذخيرة، و117 وحدة مدفعية تابعة للقوات الأوكرانية في مواقع إطلاق النار.

إسقاط وتدمير صواريخ وقنابل ومسيرات

ونوهت إلى أنه تم إسقاط صاروخين تكتيكيين سوفيتيين Tochka-U، وقنبلة موجهة JDAM أمريكية، و18 صاروخا HIMARS أمريكية وVampire تشيكية، إلى جانب إسقاط 91 مسيرة في لوجانسك ودونيتسك وخاركوف وخيرسون.