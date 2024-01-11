الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدفاع الروسية: إجمالى خسائر الجيش الأوكرانى بلغت 710 جنود خلال 24 ساعة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أن إجمالي الخسائر البشرية للجيش الأوكراني بلغت نحو 710 جنود خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بجانب معدات عسكرية في 126 منطقة و29 طائرة بدون طيار أوكرانية. 

وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية قضت على نحو 30 عسكريًا أوكرانيًا ودمرت معدات حربية على محور زابوروجيا، مشيرة إلى تكبيد القوات الأوكرانية خسائر بالأرواح بلغت نحو 240 عسكريًا وتدمير العديد من المعدات الحربية على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان. 

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وأوضح البيان أن القوات الروسية قضت أيضًا على أكثر من 145 عسكريًا للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك، منوها بتدمير مركبتين عسكريتين مدرعتين وثلاث سيارات ومدفعين ذاتيي الدفع من طراز "أكاتسيا" على هذا المحور، وإصابة مستودعين للذخيرة تابعين للقوات الأوكرانية و119 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار.

في السياق ذاته، اعترضت الدفاعات الروسية فجر اليوم ثلاث مسيرات أوكرانية استهدفت مقاطعات روستوف وتولا وكالوجا. 

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وأوضحت أنه فجر اليوم تم إحباط محاولة من قبل كييف بتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية، ولم تشر إلى وقوع ضحايا أو أضرار مادية جراء هذه الهجمات الأوكرانية.

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