الثلاثاء 09 يناير 2024
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خبير: مصادرة أموال روسيا ستجلب وقائع وخيمة ولا نتوقع ردها

خسائر أوكرانيا من
خسائر أوكرانيا من الحرب

قال د.نهاد إسماعيل، خبير اقتصادي، إن مصادرة أموال روسيا من قِبل أمريكا ودول السبع تراه روسيا بأنه تصعيد خطير، مؤكدًا أنه لا يوجد قرار محكمة يلزم هذه الدول بمصادرة أموال روسيا لتعويض أوكرانيا، كما أن الأخيرة لم تتقدم بطلب لأي محكمة دولية لتعويضها.

وأضاف نهاد، خلال تصريحاته لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" أن مصادرة أموال روسيا ستجلب وقائع وخيمة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل 3 مجموعات عمل لدراسة الوضع القانوني وقد تصدر استنتاجاتها خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد أنه يجب أن يكون هناك قانون محكمة يمكن دولًا من أخذ أصول دولة ودفعها لأوكرانيا وهل سيكون هناك رد فعل روسيا وهل ستقوم بعمل انتقامي؟ لا أحد يعرف حتى الآن ولكن هناك تبعات هائلة لهذا القرار، وتؤثر على النظام المالي العالمي وتخلق مشاكل كثيرة.

خسائر أوكرانيا من الحرب 411 مليار دولار

وأشار إلى أن خسائر أوكرانيا المادية بلغت 411 مليار دولار ولو استمرت الحرب لعام أو عام ونصف العام قد تصل إلى تريليون دولار، فهل تتحمل روسيا كل هذا المبلغ؟، متسائلًا كيف يتم تعويض أوكرانيا والحرب ما زالت مستمرة؟

خبير اقتصادي مصادرة أموال روسيا أمريكا سيجلب وقائع وخيمة رد فعل روسيا

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