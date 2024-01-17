الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس

المستشفى الميداني
المستشفى الميداني الأردني في خان يونس

حمل الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، إسرائيل كامل المسئولية حول سلامة كوادر المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس الذي يقوم بواجبه الإنساني في قطاع غزة وفق القوانين والأعراف الدولية.

وأكد الجيش الأردني أن الاعتداء على المستشفى الميداني الأردني يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على خان يونس في جنوب قطاع غزة اليوم الأربعاء ودفع بدباباته غربًا مما أثار اتهامات من الأردن بأن المستشفى الميداني التابع له في المدينة تعرض لأضرار بالغة بسبب القصف القريب. 

وتعرض أحد كوادر المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس، للإصابة خلال الساعات الماضية نتيجة للاشتباكات في محيط المستشفى.

وبحسب وكالة "رويترز"، فر الناس داخل مجمع ناصر الطبي وما حوله مع اقتراب الدبابات من المنطقة خلال الليل بعد بيان للجيش الإسرائيلي زعم فيه أنه تعرض لإطلاق نار من المنطقة. 

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون، إن سبعة أشخاص اشتهدوا في الغارات الجوية الإسرائيلية التي ألحقت أضرارا بمنازل قريبة من المستشفى (المجمع الطبي).

وقال شون كيسي، منسق فرق الطوارئ الطبية بمنظمة الصحة العالمية في غزة، يوم 9 يناير: إن العديد من العاملين في مجمع ناصر غادروا إلى الملاجئ في الجنوب، ولم يتبق سوى طبيب واحد لأكثر من 100 من ضحايا الحروق.

ولا يزال حوالي ثلث مستشفيات غزة فقط يعمل، وبعضها جزئيًا فقط.

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ودوت أصوات انفجارات ناجمة عن القصف والغارات الجوية على مسافة أبعد غربًا في خان يونس مع تقدم الدبابات الإسرائيلية وتصاعدت خطوط من الدخان الأسود الكثيف من مواقع القنابل. 

وقال شهود عيان: إن الدبابات والجرافات ألحقت أضرارًا بمقبرة هناك قبل أن تتراجع إلى وسط المدينة مرة أخرى.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 24285 شهيدًا و61154 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى مساء الثلاثاء، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع الساحلي.

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