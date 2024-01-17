جوتيريش: ما يحدث فى غزة انتهاك لميثاق الأمم المتحدة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأربعاء إن أطراف الصراع في غزة "تدوس" القانون الدولي وحثها على تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وقال جوتيريش، في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن الأطراف المتحاربة "تتجاهل القانون الدولي، وتدوس على اتفاقيات جنيف، بل وتنتهك ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف أن العالم يقف متفرجا بينما يتعرض المدنيون، ومعظمهم من النساء والأطفال، للقتل والتشويه والقصف وإجبارهم على ترك منازلهم وحرمانهم من الحصول على المساعدات الإنسانية، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "أكرر دعوتي إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وإلى عملية تؤدي إلى سلام مستدام للإسرائيليين والفلسطينيين، على أساس حل الدولتين".

ويرفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوات لوقف إطلاق النار، حيث قال مرارًا وتكرارًا: "إن إسرائيل ستواصل هجومها في غزة حتى تهزم حماس وتستعيد الرهائن الذين اختطفتهم هناك خلال الهجوم المميت الذي شنه مسلحون من حماس في 7 أكتوبر".

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى فى غزة

وأدى القصف الإسرائيلي والهجوم البري على القطاع الفلسطيني ردا على هجمات حماس إلى استشهاد 24285 فلسطينيا وإصابة 61154 آخرين منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى مساء الثلاثاء، إلى جانب نزوح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، حسب تقارير الأمم المتحدة.

كما تسبب قصف الاحتلال الدموي في أزمة إنسانية خطيرة بالقطاع الساحلي؛ حيث تم فرض قيود شديدة على تسليم المواد الغذائية والوقود والإمدادات الطبية.

وركز جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا هجومه على الطرف الجنوبي من القطاع، حيث يحتمي ما يقرب من مليوني شخص في الخيام وغيرها من أماكن الإقامة المؤقتة، بعد أن تركزت المرحلة الأولى من الحرب في الشمال.