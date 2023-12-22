الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جوتيريش: لا يمكن تبرير العقاب الجماعى للشعب الفلسطينى

أنطونيو
أنطونيو

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه لا يمكن تبرير العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أننا بحاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة لإيصال المساعدات، لأن ما يحدث في قطاع غزة أمر غير مسبوق.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي له، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب إطلاق سراح المحتجزين دون أي شروط، ولا ينبغي استخدام المدنيين دروعًا بشرية خلال الحرب بغزة، مؤكدًا أن نصف سكان غزة يواجهون مستوى كارثيا من المجاعة.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يجب تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فالعمليات الإنسانية تتطلب تأمين عمل الطواقم في غزة، مؤكدًا أن طواقم الأمم المتحدة في غزة يحاولون النجاة لمساعدة عائلاتهم ويبذلون ما بوسعهم للوصول إلى المصابين في جنوب غزة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن إسرائيل وضعت حل الدولتين في موضع شك وتساؤل، وعلى المجتمع الدولي أن يلتزم بمبدأ حل الدولتين، مشيرًا إلى أن إطلاق النار في الضفة الغربية يعرقل الأمن الإقليمي.

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