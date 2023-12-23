السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جوتيريش: الهجوم الإسرائيلى هو "المشكلة الحقيقية" أمام إيصال المساعدات إلى غزة

المساعدات
المساعدات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الجمعة، عقب إقرار مجلس الأمن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة، إن الهجوم الإسرائيلي هو المشكلة الحقيقية، وتوجِد عقبات كبرى، أمام إدخال هذه المساعدات.

وأضاف جوتيريش أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن الطريقة التي تشن بها إسرائيل هذا الهجوم تسبب عقبات كبرى أمام توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

ولفت إلى أن وقفًا لإطلاق النار لأسباب إنسانية هو السبيل الوحيد لتلبية الاحتياجات الماسة للسكان في غزة ووضع حد لكابوسهم المستمر.

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