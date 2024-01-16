الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصين وتونس تؤكدان ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة

فصف غزة
فصف غزة

أكدت الصين وتونس اليوم الثلاثاء، على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة  المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية التونسي نبيل عمار ونظيره الصيني وانج يي الموجود بتونس في زيارة رسمية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية، أكد عمار أن هناك "تقاربًا في وجهات النظر" بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات على الصعيدين الدولي والإقليمي، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وشدد على أن "موقف تونس الثابت هو الداعم لاستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة كاملة".

وتأتي زيارة وزير الخارجية الصيني في الوقت الذي يحتفل فيه البلدان بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية.

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الاحتلال الإسرائيلى: المرحلة المقبلة فى غزة بعد انتهاء الحرب يجب أن يقودها الفلسطينيون

المخاوف تتصاعد من اتساع الحرب

وعلى مدار 102 يوم، تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، وركزت الضربات مؤخرًا في الجنوب حتى مع إعلان السلطات عن انتهاء المرحلة المكثفة من الحرب التي أججت التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وتتعرض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضغوط دولية متزايدة لإنهاء هجومها على غزة الذي شنته ردًا على هجمات حماس غير المسبوقة في 7 أكتوبر.

لكن المخاوف تتصاعد من احتمال اتساع نطاق الحرب، مع قيام إيران ووكلائها بتصعيد الهجمات في جميع أنحاء المنطقة تضامنًا مع حماس، الحركة الفلسطينية التي تحكم قطاع غزة.

خان يونس محور عمليات الاحتلال العسكرية

وأصبحت خان يونس محور العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ أن قال جيش الاحتلال في السادس من يناير إنه فكك الهياكل العسكرية لحماس في الشمال ويحول تركيزه إلى الجنوب.

وقال المكتب الصحفي لحركة حماس إن موجة من الغارات الإسرائيلية خلال الليل أدت إلى مقتل 78 شخصًا على الأقل في قطاع غزة، بينما أفادت الوكالات المختلفة بأن مدينة خان يونس الجنوبية تعرضت لأضرار بالغة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه صباح اليوم الثلاثاء تم إطلاق وابل من 50 صاروخًا على جنوب إسرائيل، بالقرب من نتيفوت، دون التسبب في وقوع إصابات.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي حتى مساء أمس الإثنين، أكثر من 24 ألف فلسطيني، حوالي 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، ونحو 61 ألف جريح معظمهم أيضًا من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة.

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