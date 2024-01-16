الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فاينانشال تايمز: إيران تدفع الشرق الأوسط لحريق إقليمى أوسع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رجحت صحيفة فاينانشال تايمز، أن تؤدي الضربات الصاروخية التي شنتها إيران على أهداف في سوريا وشمال العراق، بما في ذلك ما وصف بمركز استخبارات يديره الموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان، إلى انزلاق  الشرق الأوسط بشكل خطير نحو حريق إقليمي أوسع نطاقًا.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أطلق ليل الإثنين/ الثلاثاء، وابلًا من الصواريخ البالستية ضد أهداف في سوريا وشمال العراق، وقال في بيان إن الضربات الصاروخية على "مركز تجسس" في مدينة أربيل العراقية جاءت ردًا على الضربات الإسرائيلية التي قتلت قائدًا إيرانيًا في سوريا، فضلًا عن أعضاء في الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في المنطقة.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، ستؤدي الهجمات الإيرانية إلى زيادة المخاوف من انزلاق الشرق الأوسط بشكل خطير نحو حريق إقليمي أوسع نطاقًا مع تصاعد التوترات منذ اندلاع حرب إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

وأضافت: "لقد أثارت حرب إسرائيل ضد غزة أعمالًا عدائية مكثفة في جميع أنحاء المنطقة"، مشيرة إلى  تبادل حزب الله اللبناني، إطلاق النار يوميًا عبر الحدود مع إسرائيل، ومهاجمة الحوثيين في اليمن للسفن التجارية في البحر الأحمر؛ وإطلاق المسلحين العراقيين المدعومين من إيران صواريخ وطائرات بدون طيار ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

فاينانشال تايمز: إيران تدعم محور المقاومة

ونوهت "فاينانشال تايمز" بأن إيران أشارت منذ أشهر إلى أنها لا تريد التورط بشكل مباشر في صراع أوسع قد يؤدي إلى جرها إلى حرب مع الولايات المتحدة أو إسرائيل، لكنها دعمت وكلاءها فيما يسمى بمحور المقاومة، حيث شنوا هجمات ردًا على الهجوم الإسرائيلي في غزة، التي تدعمها طهران أيضًا.

 وتزايدت المخاوف الأسابيع الماضية بشأن صراع أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط، بعد أن أدت غارات إسرائيلية واضحة إلى مقتل قائد كبير للحرس في سوريا وسبعة من مقاتلي حماس، بما في ذلك أحد كبار قادة الجماعة، في بيروت وهو صالح العاروري كما صعدت إسرائيل لهجتها وضرباتها ضد حزب الله في جنوب لبنان.

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