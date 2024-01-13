تقرير أمريكى: الحرب الإقليمية التى لا يريدها أحد فى الشرق الأوسط بدأت

رأت صحيفة " نيويورك تايمز" أنه مع الهجمات التي تقودها الولايات المتحدة في اليمن لم يعد هناك سؤال حول ما إذا كانت الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة سوف تتصاعد إلى صراع أوسع؛ حيث السؤال الآن هو: ما إذا كان من الممكن احتواؤه.

وقالت الصحيفة، في تقرير تحليلي مطول بعنوان "الحرب الإقليمية التي لم يكن أحد يريدها هنا.. ما مدى اتساعها؟"، إنه منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس قبل ما يقرب من 100 يوم في غزة، ناضل الرئيس بايدن ومساعدوه لإبقاء الحرب تحت السيطرة، خوفًا من أن يؤدي التصعيد الإقليمي إلى جذب القوات الأمريكية بسرعة.

وأضافت: "الآن، مع الضربة التي قادتها الولايات المتحدة على ما يقرب من 30 موقعًا في اليمن يوم الخميس، وضربة أصغر في اليوم التالي، لم يعد هناك سؤال حول ما إذا كان سيكون هناك صراع إقليمي. لقد بدأت بالفعل. والسؤال الأكبر الآن هو: ما مدى حدة الصراع وما إذا كان من الممكن احتواؤه؟.

وتابعت: "هذه هي بالضبط النتيجة التي لم يكن أحد يريدها، بما في ذلك إيران".

تحول واضح فى الاستراتيجية

قال جون إف كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الجمعة: "نحن لسنا مهتمين بالصراع من أي نوع. في الواقع، كل ما كان يفعله الرئيس كان يحاول منع أي تصعيد للصراع، بما في ذلك الضربات الليلة الماضية".

في هذا الإطار، اعتبر تقرير "واشنطن بوست" أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بإطلاق العنان للغارات الجوية، بعد مقاومة الدعوات للعمل ضد الحوثيين الذين بدأت هجماتهم المتكررة على الشحن في البحر الأحمر تؤثر سلبًا على التجارة العالمية- يعد "تحولًا واضحًا في الاستراتيجية".

وأشار إلى أن المسئولين قالوا إنه بعد إصدار سلسلة من التحذيرات، شعر بايدن بأن يده متوترة بعد أن تم توجيه وابل من الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات دون طيار يوم الثلاثاء على سفينة شحن أمريكية وسفن البحرية المحيطة بها.

وذكرت "واشنطن بوست" أن التدخل العسكري الأمريكي، الذي وصفته بـ"الأعمق"، في المنطقة يزيد من التصور السائد في العالم الأوسع بأن الولايات المتحدة تتصرف بشكل أكثر مباشرة بالنيابة عن إسرائيل، وهو الأمر الذي يهدد بإلحاق المزيد من الضرر بالمكانة الأمريكية والغربية مع ارتفاع عدد القتلى في غزة، منوهة بأن إسرائيل تدافع الآن عن سلوكها ضد تهمة الإبادة الجماعية في محكمة دولية.

حرب إقليمية بالفعل

قال هيو لوفات، خبير شئون الشرق الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "إن هذه حرب إقليمية بالفعل، ولم تعد مقتصرة على غزة، ولكنها امتدت بالفعل إلى لبنان والعراق وسوريا واليمن".

وأضاف، في تصريحات للصحيفة الأمريكية: "إن واشنطن تريد إظهار استعدادها لردع الاستفزازات الإيرانية، لذلك وضعت بشكل واضح حاملات طائراتها ومقاتلاتها في وضع يمكنها من الرد بسرعة. لكن هذه المواقف نفسها تجعل الولايات المتحدة أكثر عرضة للخطر".