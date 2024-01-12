كيف جاءت الضربات الأمريكية البريطانية على الحوثيين فى اليمن؟

شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، الساعات الماضية، غارات جوية على أكثر من عشرة مواقع حيوية يستخدمها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، لوقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

الرد العسكري الأكثر أهمية على هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر

ووفقًا للتقارير الغربية، تعتبر هذه الضربات هي الرد العسكري الأكثر أهمية على حملة الحوثيين المستمرة من هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ على السفن التجارية في البحر الأحمر، والتي بدأت بعد اندلاع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، ردًا على هجوم "طوفان الأقصى" لحركة حماس الفلسطينية، خارج حدود القطاع ضد تل أبيب.

أسباب الضربات الأمريكية والبريطانية على الحوثيين في اليمن

في هذا الإطار توضح "الدستور" في السطور القادمة، كيف جاءت الضربات الأمريكية والبريطانية على الحوثيين في اليمن؟، في 8 نقاط: