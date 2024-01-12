الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الحوثيون يطلقون عددا من الصواريخ على أهداف بالبحر الأحمر

الحوثيون يطلقون عددا
الحوثيون يطلقون عددا من الصواريخ

أفادت وسائل إعلام محلية في اليمن مقربة من جماعة الحوثي، بأن الجماعة أطلقت عددًا من الصواريخ على عدة أهداف في البحر الأحمر، وذلك ردًا على القصف الأمريكي البريطاني الذي استهدف اليمن.

 

ونقلت قناة “المسيرة" اليمنية عن القيادي في جماعة الحوثيين علي القحوم قوله: "نرد الآن بقوة على البوارج الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر".

 

واليوم الجمعة، قصف الجيشان الأمريكي والبريطاني أكثر من عشرة مواقع يستخدمها الحوثيون في ضربة انتقامية واسعة النطاق باستخدام صواريخ توماهوك التي تطلقها السفن الحربية والطائرات المقاتلة، حسبما قال العديد من المسؤولين الأمريكيين لوكالة "أسوشيتد برس".

 

وأضاف المسؤولون أن الأهداف العسكرية شملت مراكز لوجستية وأنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الأسلحة.

 

وتمثل هذه الضربات أول رد عسكري أمريكي ضد الحوثيين على حملة متواصلة من الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ على السفن التجارية منذ بداية الحرب في إسرائيل.

 

ويأتي الهجوم العسكري المنسق بعد أسبوع واحد فقط من إصدار البيت الأبيض ومجموعة من الدول الشريكة تحذيرًا أخيرًا للحوثيين لوقف الهجمات أو مواجهة عمل عسكري محتمل وأكد المسؤولون الغارات شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة العمليات العسكرية.

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