الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. بيان عاجل من الحوثيين بعد أنباء عن ضربة أمريكية بريطانية فى اليمن

الحوثيين
الحوثيين

حذر محمد الفرج، عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي اليمنية، أمس الخميس، من إقدام الولايات المتحدة وبريطانيا على شن ضربات عسكرية في اليمن، قائلًا إن رد الجماعة سيكون جاهزًا.

 

وقال الفرج في بيان نقلته قناة الحوثيين الرسمية على تطبيق "تليجرام: "لنفترض أن أمريكا اعتدت الليلة على اليمن وفي صباح الغد أوقفت العدوان على غزة أو أعلنت توقفها عن العدوان على اليمن. نؤكد لكم أن الحرب بيننا وبين من اعتدى علينا لن تتوقف وسنستمر في استهداف بوارجه وسفنه التجارية وقواعده ومصالحه وربما تستمر الحرب بيننا لسنوات مهما كانت التضحيات".

 

وأضاف: "على الأمريكي والبريطاني أن يعتبروا من عدوانهم السابق في اليمن وكانوا قد خططوا لأسابيع وأشهر فقط، لكنه في النهاية استمر لثمان سنوات وخرجنا أقوياء ومنتصرين وخرجوا خاسرين ومهزومين".

 

وأفادت وسائل إعلام أمريكية وبريطانية، الخميس، بأن الولايات المتحدة وبريطانيا تستعدان لشن ضربات ضد الحوثيين في مواقع عدة في اليمن، تشمل مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومستودعات الأسلحة.

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